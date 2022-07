x x

SOLARO – Ultime due serate di festa per il “Pensiero Libero”, che chiude domani sera l’edizione 2022 della Festa della Birra, tornata al centro sportivo comunale di corso Berlinguer, come le altre feste d’estate solaresi, dopo due anni di stop.

Ieri sera, il sindaco Nilde Moretti ha aperto la botte della birra a caduta, ringraziando l’associazione organizzatrice per il contributo in termini di socialità e aggregazione che la festa della birra garantisce da diversi anni, tanto da essere conosciuta ed apprezzata nel circondario, e non dimenticando il prezioso lavoro dei volontari.

Questa sera il programma prevede che a salire sul palco siano i Revolution, con il loro tributo ai Guns’Roses e a Bon Jovi, già ospiti in passato della kermesse solarese e già capaci di fare il tutto esaurito! Domenica sera la chiusura della festa è affidata a due gruppi musicali di Solaro: gli Interlude of Clarity e i Soul Shake, che richiameranno senza dubbio tutto il pubblico locale possibile.

La cucina della festa, a base di street food e birra a volontà, sarà aperta dalle 19.30.

