SARONNO – All’agriturismo Ai boschi di Origgio qualche sera fa l’annuale appuntamento di fine stagione per i tesserati della sezione saronnese dell’Aia, l’Associazione arbitri di calcio, che quest’anno ha avuto davvero tanta da celebrare. Non solo una stagione, quella appena passata, venuta subito dopo le fasi più acute della pandemia da coronavirus e decisamente impegnativa e ricca di soddisfazione, ma anche parecchie, prestigiose “promozioni”, ad iniziare da quelle degli assistenti arbitrali Alessandro Cassano e Salvatore Nicosia che sono passati in Can C, ovvero saranno assistenti nelle partite di serie C del prossimo campionato. Mentre Mattia Canella è passato alla Can 5, di calcio a cinque. Davide Zamagna è passato da arbitro di Promozione all’Eccellenza; ed i suoi colleghi Younnes Ghanim e Matteo Volontè sono passati in Promozione.

Vero stakanovista dell’arbitraggio, poi, Oualid El Kassabi che nella scorsa stagione ha diretto ben 56 gare, un record.

Il premio “Pierino Cattaneo”, quello per chi si è distinto in sezione, è andato a Gregorio Dall’Aglio.

A fare gli onori di casa il presidente Davide Rosio, c’erano tra gli altri Alessandro Pizzi, membro della locale sezione e confermato alla guida della Commissione Can D.

Tutti i riconoscimenti

Associati premiati

Neo immessi: Alex Di Benedetto, Domenico Russo, Ferik Aliu

Promossi dalla Sezione alla regione: Matteo Scorti, Emanuele De Mitri (calcio a 11), Giovanni Siragusa (assistente), Paolo Mazzucchelli (osservatore), Badr El Moutaoifik (calcio a 5).

Riconoscimento per maggior numero gare effettuate: Oualid El Kassabi.

Osservatori arbitrali: Fabio Giardini e Pietro Marini (per i 45 anni di tessera).

Promozioni a livello regionale: Davide Zamagna (eccellenza), Andrea Bovone, Youness Ghanim e Matteo Volonté (promozione).

Promozioni nazionali: Alessandro Cassano e Salvatore Nicosia (CanC) e Mattia Canella (Can5).

Premio Cattaneo: Gregorio Dall’Aglio.

Le foto della serata

24072022