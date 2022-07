x x

SARONNO – La movida saronnese si è animata grazie all’influencer Frank Gramuglia, la cui presenza in centro non è certo passata inosservata.

Una persona arrestata ed un chilogrammo di hashish sequestrati: questo il bilancio dell’operazione messa a segno l’altra notte dai carabinieri della Compagnia di Saronno che nell’ambito di una serie di indagini sono arrivati sino ad un appartamenti in centro a Parabiago. La droga era nascosta fra i panni sporchi in lavatrice.

Operazione antidroga della polizia provinciale di Monza Brianza alle porte del Saronnese: a finire nella rete un marocchino di 40 anni, che è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacente, dopo essere stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. In base a quanto emerso dai successivi accertamenti il nordafricano, che si trovava in Italia senza permesso di soggiorno, aveva evitato l’espulsione facendo ricorso per “motivi di salute”.

Ultima serata di festa per il “Pensiero Libero”, che chiude domenica sera l’edizione 2022 della Festa della birra, tornata al centro sportivo comunale di corso Berlinguer, come le altre feste d’estate solaresi, dopo due anni di stop.

