SARONNO – Saranno i volontari di Enpa Milano, specializzati in questo tipo di interventi, ad occuparsi del coniglietto salvato da Enpa Saronno e Protezione civile dopo l’incendio della cascina Colombara.

E’ l’unico dei tanti animali presenti nel boschetto andato in cenere ad essere sopravvissuto alla furia delle fiamme. Le sue condizioni sono comunque serie. Ha tutte le 4 zampe bruciate fino all’osso e il muso ustionato.

“Ce l’ha portato domenica mattina la protezione civile – spiegano da Enpa Saronno – nell’area sono stati rinvenuti molti animali morti. La temperatura al suolo era di oltre 70 gradi e le tane dei conigli erano pieni di piccoli. Il fuoco non gli ha lasciato scampo”.

I volontari saronnesi hanno prestato le prime cure al coniglietto e poi l’hanno portato alla sede di Enpa Milano che si è resa disponibile per prestare le cure necessarie presso la loro clinica e li ringraziamo di cuore.

La speranza è che ci sia qualche altro superstite: “Noi intanto rimaniamo a disposizione dei vigili del fuoco. di protezione civile e polizia locale qualora fosse rinvenuto qualche altro animale ferito”.

