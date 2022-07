x x

SARONNO – Sembrerebbe essere un’invasione di corsia dietro l’incidente avvenuto intorno alle 23,30 sabato sera in viale Lombardia nell’ultimo tratto della Saronno-Monza.

A ricostruire l’accaduto e quindi dinamica e responsabilità saranno i carabinieri della compagnia di Saronno intervenuti per competenza territoriale. Dopo lo scontro tra due auto il primo ad intervenire è stato Dino Galli fondatore dell’Arcobaleno Cross Service. Il saronnese ha prestato le prime cure alla 26enne a bordo di una delle due auto e al padre 55enne con in auto due 17enni.

Sono quindi sopraggiunte l’ambulanza della Croce Rossa Saronnoe l’automedica. Nessuna delle persone coinvolte ha, fortunatamente, riportato gravi lesioni. Sono stati portati al pronto soccorso di saronno prima dell’una per gli accertamente del caso.

