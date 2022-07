x x

SARONNO – E’ Francesco Licata capogruppo del Pd il primo politico saronnese a rompere il ghiaccio e a rispondere alle domande di “Come va Saronno?” il momento di riflessione e analisi lanciato da ilSaronno nel periodo estivo per fare il punto della situazione degli ultimi mesi in città e delle priorità per la ripartenza.

Ecco le risposte:

Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2022 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Un plauso per essersi aggiudicata 21 milioni di Euro da spendere in opere per la Città, provenienti dal PNRR. Una cosa questa tutt’altro che scontata perché i bandi bisogna saperli individuare, saperli vincere e soprattutto poi non lasciarseli sfuggire una volta aggiudicati. Un altro plauso per essere riuscita ad aggiudicarsi 7 milioni di euro per la nuova Rodari (da un bando Regionale), risolvendo un bruttissimo episodio e sanando una grave ferita per la Città.

Va poi, senz’altro, potenziata la macchina amministrativa e vanno snellite alcune procedure per essere più pronti ad andare incontro alle esigenze dei cittadini. Con la variazione di bilancio di maggio abbiamo visto passi in avanti in questo senso, verso la digitalizzazione e l’investimento infrastrutturale, ma è importante accelerare ancora di più

Viabilità e mobilità: sono da sempre temi cruciali per Saronno. Negli ultimi mesi si sono aperti capitoli cruciali come la nuova Ztl, il ritorno del 30 all’ora, la sicurezza e la collaborazione coi comuni limitrofi. Come vedi la situazione?

C’è ancora molto da fare ma sono positivo perché sono in via di valutazione sia il PUMS (piano urbano della mobilità sostenibile) che il piano parcheggi. Con questi due strumenti la viabilità e mobilità potranno essere radicalmente migliorate perché potranno rendere il flusso di veicoli più ordinato e fluido.

Saronno presenta delle criticità su alcune vie, cito ad esempio di Via Piave, che meritano particolare ed immediata attenzione per una pronta messa in sicurezza perché così sono pericolose

Eventi, commercio e sicurezza: hanno scaldato più volte, nel corso dell’anno, il dibattito cittadino. Cosa serve alla città?

In primis che finisca il teatrino delle accuse e dei comunicati bomba da parte di chi è convinto di detenere la verità. Sicuramente va meglio oliata la macchina organizzativa nei suoi ingranaggi, ma la vera sfida per l’anno 2022/2023, sperando che la pandemia che tanto ha frenato in questi due anni non abbia colpi di coda, sarà quella di poter organizzare più eventi di “massa” che è quello che un po’ manca oggi nella nostra Città

Novità di questo 2022 la riduzione della coalizione che guida la città con una maggioranza risicata in consiglio comunale tanto da essere ridotta ad un voto. Come vedi il futuro dell’Amministrazione Airoldi?

La maggioranza c’è, ed è questo l’unico dato di cui tenere conto. E con la maggioranza c’è la Amministrazione Airoldi

Quali dovrebbero essere le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

Vedo un tema importantissimo sull’urbanistica. Mettere mano quanto prima su alcune regole per rivederle e ridisegnarle deve essere una priorità.

E’ la politica che disegna la Città, che definisce che tipo di sviluppo urbanistico questa debba avere. E’il piano delle regole che norma come gli edifici si devono sviluppare e non possiamo permetterci di avere sviluppi disordinati, quartieri disomogenei o e edifici che sparano in altezza completamente decontestualizzati rispetto a quanto li circonda. Il tema dei volumi, delle altezze e degli ombreggiamenti

Le domande sono rivolte a tutte le forze politiche presenti in città, a partire da quelle che siedono in consiglio comunale. Potranno rispondere davvero tutti: capigruppo, segretari, consiglieri, ex e interessati alla politica saronnese. Le risposte verranno pubblicate su ilSaronno. (le trovate qui

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

Share this: