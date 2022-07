x x

SARONNO – “Per ora è vivo ma in prognosi riservata, lo stanno nutrendo artificialmente ma le ustioni sono davvero gravi”. Sono le notizie che arrivano da Milano dove un team di volontari specializzati Enpa si sta occupando del coniglietto rimasto ustionato nel maxi incendio di sabato sera alla Cascina Colombara.

E’ l’unico dei tanti animali presenti nel boschetto andato in cenere ad essere sopravvissuto alla furia delle fiamme. Le sue condizioni sono comunque serie. Ha tutte le 4 zampe bruciate fino all’osso e il muso ustionato.

“Nell’area sono stati rinvenuti molti animali morti – spiegano da Enpa Saronno – La temperatura al suolo era di oltre 70 gradi e le tane dei conigli erano pieni di piccoli. Il fuoco non gli ha lasciato scampo”. I volontari saronnesi hanno prestato le prime cure al coniglietto e poi l’hanno portato alla sede di Enpa Milano che si è resa disponibile per prestare le cure necessarie presso la loro clinica e li ringraziamo di cuore.

Ma non solo. In accordo con le autorità e rispettando le norme di sicurezza i volontari hanno posizionato ciotole e contenitori per permettere agli animali della zona scappati dal fronte delle fiamme di trovare facilmente dell’acqua ora che non hanno più il bosco dove nascondersi e vivere.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn