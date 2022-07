x x

SARONNO – “Può darsi che sia il caldo, ma comunque sono rimasto stupito che l’ex-assessora, al sabato mattina, sia assillata dal pensiero del mio incarico per l’ex-Isotta Fraschini. Forse è un modo per scacciare altre brutte sensazioni scaturite dall’ultimo consiglio comunale e dalle verità dolorose che sono emerse dalla commissione d’inchiesta sulla Rodari e che la vedono coinvolta”.

Inizia così la nota di Andrea Picozzi consigliere comunale della lista civica Airoldi sindaco replica alle dichiarazioni dell’ex assessore Novella Ciceroni.

“Dico questo perchè un attacco del genere, da parte di un ex-assessore verso un consigliere comunale, che ha sempre cercato di collaborare quando aveva le deleghe ai lavori pubblici, mi è sembrato leggermente scomposto.

Anche in merito al lavoro svolto da Cristiana Dho prima di me, Novella Ciceroni sa bene che non l’ho denigrato e che, anzi, ho cercato d’incontrare Cristiana per dare continuità. Il mio invito, però, è caduto nel vuoto. Non comprendo e non condivido il metodo che stanno mettendo in atto e con cui comunicano puntando di volta in volta un bersaglio diverso, bastando il fatto che sia nel campo avversario.

Comunque rassicuro l’ex-assessora. L’attività che sto facendo è nota ai soggetti con cui la svolgo. Penso che sia ciò che serve ai cittadini. Incontro regolarmente la proprietà dell’area, il sindaco e gli assessori coinvolti. Riporto a loro e alla maggioranza la pianificazione e l’andamento delle attività. Dopo la Conferenza dei Servizi conclusasi in anticipo sui tempi e con l’autorizzazione alle bonifiche, stiamo seguendo il lavoro del campo prova che è ormai alla sua conclusione.

Nel frattempo si sta lavorando sulla Convenzione per gli usi temporanei dell’area. E’ un progetto entusiasmante, lungo, difficile e complesso, dove tutti stanno cercando di dare il loro meglio e che porterà dei cambiamenti epocali per Saronno. Purtroppo sia l’ex-assessora che io siamo ingegneri e abbiamo delle chiare carenze in giurisprudenza e nella comprensione dei testi legali e amministrativi.

Per questo dobbiamo studiare, chiedere, capire e poi parlare. Chiarisco quindi che non ho alcuna delega per l’ex-Isotta Fraschini, ho un incarico e le due cose sono molto diverse. Se si rilegge il testo del mio incarico, i miei compiti sono ben delineati: devo supportare sindaco e assessori, con cui devo avere un continuo confronto, e devo facilitare la comunicazione tra proprietà e Amministrazione, nell’ambito dei vari aspetti del progetto.

Posso essere chiamato dal sindaco a relazionare il consiglio comunale o i capigruppo nel momento in cui il consiglio comunale venga coinvolto in deliberazioni sull’ex-Isotta. Dove ha letto, Ciceroni, che io debba relazionare tutti i consiglieri comunali?

