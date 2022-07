x x

Il Coro del Palio cerca cantanti in vista della terza edizione della manifestazione che, quest’anno, si svolgerà tra sabato 3 settembre e domenica 11 settembre.

“Se ti piace cantare e hai voglia di divertirti insieme a noi, unisciti al Coro del Palio di Gerenzano. Per qualsiasi informazione o dubbio puoi contattarci sui canali social (Facebook e Instagram – Palio di Gerenzano) oppure tramite la mail [email protected]”, così hanno commentato gli organizzatori della manifestazione che hanno fatto sapere di essere alla ricerca di nuove voci per il coro.

I cantanti si uniranno al gruppo già formato e si esibiranno durante la manifestazione a supporto dei Rioni e per l’inno del Palio.