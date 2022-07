x x

LAZZATE – E’ andata decisamente bene la recente “Lazzate fire night”, evento estivo per fare conoscere da vicino ai cittadini, e soprattutto ai più piccoli, l’attività svolta dai vigili del fuoco del comando di Lazzate.

Come ricordano dall’associazione “Amici dei vigili del fuoco di Lazzate”, “130 diplomi sono stati consegnati ad altrettanti piccoli pompieri… si è concluso così l’evento denominato “Lazzate fire night” dove la sinergia tra vigili del fuoco, Volontari Avapl ed Amministrazione comunale ha portato a questo fantastico risultato”. E non è mancata la foto di gruppo finale con il sindaco lazzatese, Loredana Pizzi. L’evento si è tenuto nei giorni scorsi in piazza Giovanni XXII, oer tutti una occasione di conoscere da vicino il personale del comando lazzatese dei vigili del fuoco, informarsi sulle attività svolte sul territorio e eventualmente anche proporsi per dare un proprio diretto contributo, in termini di volontariato o tramite un sostegno economico.

