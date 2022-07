x x

SARONNO – Chicchi di grandine enormi e un violentissimo acquazzone hanno colpito questa sera la città degli amaretti e l’intero comprensorio.

Nuvoloni neri si sono addensati nel tardo pomeriggio e alle 20 sono arrivati i primi goccioloni. La pioggia si é trasformata in una bomba d’acqua. Quindi la grandine che ha presto ricoperto tetti, strade e giardini.

Allagamento record per il sottopasso di Via Milano che alle 22 é ancora completamente bloccato. Diversi anche le abitazioni rimaste senza corrente elettrica e le vetture col parabrezza danneggiato.

Pioggia e grandine sono state così violente che si sono creati veri e proprio fiumi d’acqua nelle strade cittadine.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn