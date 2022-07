x x

BREGNANO – E’ di un giovane e promentte regista di Bregnano il film appena uscito su Amazon Prime video: si tratta di Nicolò Tagliabue, che ha firmato “Non è un lupo”. Al fianco di Tagliabue, come produttore esecutivo, Ivan Brusa, che è anche attore e regista ed abita a Lomazzo. Insomma, un team “locale” per un film che promette brividi.

Amazon presenta così il lungometraggio, visibile gratuitamente a tutti gli abbonati al servizio Prime:

Un ragazzo di 30 anni, Glauco, viene riportato a casa dopo tanto tempo. Costretto a vivere in solitudine e in isolamento in quella villa immensa, Glauco dovrà affrontare qualcosa che va al di là di ogni logica. Successivamente, insieme ad una giovane ragazza del vicinato, Laura, scopre che quel quacosa ha preso possesso in tutte le zone della provincia. Forse di tutte le zone dello Stato.

Gli interpreti principali del film sono Thomas Francesconi e Susanna Valtucci.

