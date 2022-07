x x

SARONNO – E’ stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Saronno il centuaro 31enne che stamattina, martedì 26 luglio, è stto protagonista di un incidente stradale alle porte della Cassina Ferrara.

L’impatto tra la moto guidata dal ferito e l’auto è avvenuto in via Frua nei pressi dell’incrocio con via Miola. Erano da poco passate le 7 e il traffico non era ancora intenso. In ochi caso diversi automobilisti e qualche residente sono accorsi. Sul posto è arrivata, inviata dalla centrale di Areu per effetto della chiamata al numero unico delle emergenze, un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca ed una pattuglia dei carabinieri di Saronno.

I militari si sono occupati dei rilievi e della rimozione dei mezzi mentre i soccorritori hanno prestato le prime cure al 31enne trasferito all’ospedale cittadino in codice giallo.

(foto archivio)

