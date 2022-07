x x

SARONNO – MILANO Malgrado il periodo estivo la notizia è stata una doccia fredda per moltissimi pendolari. Da sabato scorso Trenord ha dovuto bloccare 36 treni a causa dell’eccessiva usura delle ruote, facendo saltare cento corse al giorno sul servizio del Passante ferroviardio. Nelle ultime settimane, Trenord aveva registrato sul Passante livelli anomali di usura delle ruote, fino a cento volte superiori al normale, con riduzione dello spessore dei bordi di un millimetro ogni mille chilometri, rispetto all’usuale consumo di un millimetro ogni ottantamila chilometri. L’ipotesi al momento come spiega Repubblica, è che le alte temperature siano l’elemento scatenante dell’anomala usura di binari e ruote ma bisogna capire se “se ci sono state carenze nella manutenzione o nei sistemi di sicurezza che abbiano aggravato la situazione”.

L’INIZIO

Venerdì pomeriggio con una nota le prime informazioni e un avviso che ha gelato i pendolari. “A partire da sabato 23 luglio la circolazione delle linee suburbane nel Passante ferroviario di Milano subirà modifiche, dopo che nelle ultime settimane Trenord ha rilevato consumi anomali delle ruote dei treni, che l’hanno costretta a ritirare dall’esercizio 35 convogli, causando la soppressione di oltre cento corse al giorno. Sono stati effettuati controlli agli impianti ferroviari del Passante alla presenza dei tecnici di Rfi e Trenord che non hanno ancora portato all’individuazione delle cause”. “La decisione di sospendere l’ingresso dei treni nel Passante ferroviario di Milano ha ragioni precauzionali, per preservare i treni da consumi incompatibili con lo svolgimento del servizio. Proseguiranno, nei prossimi giorni, ulteriori accertamenti necessari per verificare le cause, mentre è già in corso la tornitura delle ruote dei treni tolti dall’esercizio commerciale”

LE INDAGINI

L’agenzia Ansa ha reso noto ieri come “la procura di Milano ha sequestrato centinaia di metri delle quattro rotaie «frastagliate» di due binari tra le fermate di Dateo e Porta Vittoria del Passante ferroviario. La pm Maura Ripamonti del dipartimento «ambiente, salute, sicurezza, lavoro» ha aperto un’inchiesta sulla base di notizie di stampa di questi giorni: il fascicolo è a carico di ignoti e l’ipotesi di reato è «pericolo di disastro ferroviario”. L’agenzia di stampa, rilanciata anche dal Corriere della Sera, ha chiarito come “il provvedimento non impedisce la circolazione dei treni, già sospesa da sabato 23 per cinque linee (S1, S2, S5, S6 e S13) proprio nel Passante ferroviario”

RIAPERTURA DEL BINARIO

Ieri pomeriggio dalla Regione nessuna buona notizia. Lo spiega Milanotoday che riporta le parole dell’assessore alle infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile di regione Lombardia Claudia Terzi: “Non ci sarà una data di riapertura del binario finché tecnici del Politecnico e di Trenord e Rfi non stabiliranno in maniera congiunta qual è il problema e quindi come si deve intervenire. Che si tratti di una semplice sostituzione del binario o di altri interventi”.

LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO

S5 Varese-Milano-Treviglio

Da sabato 23 a martedì 26 luglio, il servizio sulla linea S5 avrà frequenza oraria.

Saranno effettuati:

i treni che da Treviglio partono al minuto .10 di ogni ora (con arrivo previsto a Varese al minuto .17);

i treni che da Varese partono al minuto .43 (con arrivo a Treviglio al minuto .50).

Tra Milano Villapizzone e Segrate sarà effettuato un percorso alternativo con fermata nelle stazioni di Milano Porta Garibaldi e Milano Lambrate.

Il treno 24574 (TREVIGLIO 20:40 – MILANO CERTOSA 21:43) sarà prolungato fino a Gallarate.

Dalla stazione di Milano Porta Garibaldi è possibile l’interscambio con le linee metropolitane M2 e M5, da Milano Lambrate con le line M2.



S6 Novara-Milano-Pioltello/Treviglio

Da sabato 23 a martedì 26 luglio, il servizio sulla linea S6 avrà frequenza oraria e verrà limitato a Milano Porta Garibaldi Superficie (non si effettua tra Milano Villapizzone e Pioltello/Treviglio).

Saranno effettuati:

i treni che da Novara partono al minuto .18 (con arrivo previsto a Milano Porta Garibaldi al minuto .10);

i treni che da Milano Porta Garibaldi partono al minuto .50 (con arrivo a Novara al minuto .42).

I viaggiatori da/per Pioltello/Treviglio potranno utilizzare i treni della linea S5 che effettuano fermata a Milano Porta Garibaldi e Milano Lambrate.

Dalla stazione di Milano Porta Garibaldi è possibile interscambiare con le linee metropolitane M2 e M5.

S1 Saronno-Milano-Lodi

Da sabato 23 a martedì 26 luglio il servizio S1 sarà così organizzato:

da Lodi partono i treni del minuto .53 e terminano la corsa a Milano Rogoredo con arrivo al minuto .25;

per Lodi saranno effettuati i treni in partenza da Milano Rogoredo al minuto .35 con arrivo a Lodi alle ore .07;

non saranno effettuati i treni nel percorso tra Milano Bovisa e Milano Rogoredo.

A Milano Rogoredo i viaggiatori potranno utilizzare gli altri treni del servizio Regionale per Milano Lambrate, Milano Centrale e Milano Greco Pirelli. Inoltre, è presente la linea metropolitana M3.

S13 Pavia-Milano Bovisa

Da sabato 23 a martedì 26 luglio il servizio S13 sarà così organizzato:

Il servizio sulla linea S13 (Pavia-Milano Bovisa), sarà a frequenza oraria e sarà limitato a Milano porta Vittoria (non si effettua tra Milano porta Vittoria e Milano Bovisa).

Saranno effettuati:

da Pavia i treni in partenza al minuto .39 e arrivo a Milano porta Vittoria al minuto .14

da Milano i treni in partenza porta Vittoria al minuto .45 e arrivo a Pavia al minuto .21

A Milano Rogoredo i viaggiatori potranno utilizzare gli altri treni del servizio Regionale per Milano Lambrate, Milano Centrale e Milano Greco Pirelli. Inoltre, è presente la linea metropolitana M3.

S2 Seveso-Milano Rogoredo

Il servizio sulla linea S2 (Seveso-Milano Rogoredo) non sarà effettuato fino al 28 agosto (orario ridotto estivo). I viaggiatori potranno utilizzare il servizio della linea S4 (Camnago/Seveso-Milano Cadorna) che viaggerà regolarmente, con un treno ogni 30 minuti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn