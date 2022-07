x x

LAZZATE – Si è svolta recentemente alla sala convegni dell’Istituto Don Guanella di Como la cerimonia di premiazione delle squadre vincitrici in territorio comasco alla presenza, tra gli altri, del presidente del Comitato regionale Lombardia, Carlo Tavecchio, e del delegato Donato Finelli. Per l’Ardor Lazzate hanno partecipato il presidente Luca Lo Cicero e il responsabile del settore giovanile nonché vice-presidente Fabio Maffi, oltre ad una nutrita rappresentanza delle squadre 2006 e 2007 coinvolte nella celebrazione.

Sono ben 4 i trofei che arricchiscono la bacheca della sede di via Laratta:

Vittoria Campionato U15 Como – girone B

Vittoria Campionato U16 Como – girone B

Vittoria Coppa Disciplina U16 Como

Titolo Campioni Provinciali U16 Como

“Un poker di fantastiche vittorie che rappresentano il meritato frutto di una stagione memorabile!” dicono dall’Ardor Lazzate.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

27072022