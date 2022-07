x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’aggiornamento dell’amministrazione comunale circa la situazione pandemica a Saronno.

Scende il numero dei saronnesi positivi al Covid-19 negli ultimi sette giorni. I dati di Ats Insubria, infatti, confermano il trend dell’ultima rilevazione, registrando 308 positivi (un centinaio in meno rispetto a lunedi 18 luglio). Nessun caso, invece, è riportato nel tabellino delle case di riposo, che sono quindi covid free.

Quanto all’hub vaccinale di via Parini, ci si avvicina alla sua chiusura estiva. Il centro vaccinale effettuerà ancora inoculazioni oggi e venerdì 29 luglio con orario 14-18. Dal 22 al 31 agosto invece, l’hub sarà aperto tutti i giorni, per mezza giornata.

