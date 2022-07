x x

LIMBIATE – “Continua il servizio di pattugliamento serale del territorio volto a garantire un maggior controllo con interventi mirati ad assicurare un rapido riscontro alle segnalazioni dei cittadini”: lo sottolinea l’Amministrazione comunale limbiatese, riferendo di questo servizio.

“Essere costantemente presenti sul territorio per una città più tranquilla e sicura ed evitare episodi che vadano a ledere la quiete pubblica questo l’obiettivo principale della polizia locale di Limbiate – rilevano dal Comune – Le unità in servizio svolgeranno posti di controllo stazionari alternati a pattugliamenti su strada e a piedi. Il centralino sarà disponibile a ricevere le segnalazioni di illeciti o a offrire assistenza e informazioni. La vostra sicurezza è la missione del comune di Limbiate, per farvi vivere un’estate tranquilla e lontana da ogni problema”.

