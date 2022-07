x x

VILADECANS – Tanta pazienza, sicurezza in pedana e la valida al momento giusto. Questi gli ingredienti della quarta vittoria dell’Italia agli Europei Elite di softball in Spagna, ottenuta martedì pomeriggio a spese dell’Irlanda (7-0 il risultato finale) sul diamante di Viladecans. Le ragazze di Federico Pizzolini per due riprese si sono limitate ad aspettare i lanci poco controllati delle lanciatrici irlandesi. La “designated player” Mc Kenzie Barbara ha sbloccato la casellina delle valide con un solo homer chilometrico. La saronnese Longhi e compagne, grazie alla bella prestazione di Ilaria Cacciamani (4bv-8so), hanno controllato a dovere il match ma l’Irlanda ha avuto il merito di non mollare mai e di portare la partita al sesto inning, nel quale è arrivato il punto della manifesta.

L’Italia sblocca il risultato al primo tentativo, con i punti segnati da Rotondo (Saronno) e Sheldon (Caronno) che approfittano delle basi concesse dalla partente irlandese Summer Rocha, del bunt di sacrificio di Cecchetti e di due errori di tiro della catcher avversaria. Al secondo turno le azzurre pienano le basi ancora a suon di basi ball (due di Rocha e una del rilievo O’ Connor), ma non riescono a battere valido e nemmeno a segnare.

Ilaria Cacciamani, al 3°, concede due valide ma esce indenne con uno strike out a basi cariche e al cambio di campo finalmente arriva una hit italiana, un potente fuoricampo di Mc Kenzie Barbara che finisce sopra il tetto dietro alla recinzione del diamante di Viladecans. Al 4° l’Italia chiude il duello: Vigna va a segno con un punto forzato sulla base a Barbara, mentre Rotondo e Sheldon volano a casa sulla bella battuta a destra di Elisa Cecchetti. Al 6° la chiusura per manifesta: Barbar piega il guanto della seconda base e arriva in prima, sostituita da Bigatton, che va a segnare il 7-0 con la valida (la settima dell’incontro) di “Panda” Longhi.

Mercoledì altre due gare, allo stadio di Sant Boi, alle 9 contro la Francia e alle 13,30 con la Gran Bretagna. Quest’ultima sfida dovrebbe stabilire la vincente del girone del secondo round robin.

Le dichiarazioni di fine partita

“Il punteggio potrebbe sembrare largo – commenta il manager Federico Pizzolini – invece abbiamo giocato con sufficienza. Potevamo chiudere con largo anticipo, ma abbiamo commesso errori in attacco, nella corsa sulle basi e nell’impostazione dei punti. Mi preme sottolineare la prova di Ilaria Cacciamani, che si è trovata per due volte in una situazione di basi cariche e ne è uscita senza nessun punto. Adesso dobbiamo la testa alle gare di mercoledì: sveglia all’alba per la partita con la Francia, poi penseremo al big match con la Gran Bretagna”.

(foto: Ilaria Cacciamani lanciatrice vincente. Credit: Ezio Ratti/Nadoc)

27072022