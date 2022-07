x x

SARONNO – Si chiama Saronno.one ed è un social network interamente dedicato alla città di Saronno, pur rimanendo collegato a tanti altri nodi sparsi per l’Italia e il mondo. A differenza di Twitter, Facebook, TikTok e Instagram Saronno.one non usa algoritmi per decidere cosa mostrare ai suoi utenti, non li profila e non mostra pubblicità.

Saronno.one usa il protocollo Mastodon ed è collegato ai server Mastodon (e dell’intero Fediverso) sparsi per l’Italia e fuori, come i nodi locali di Bologna.one e Senigallia.one, il nodo generalista mastodon.uno, o i nodi tematici come sociale.network dedicato ad ambiente e pace, livellosegreto.it dedicato ai videogiochi, lastminute.one dedicato ai viaggi o tennis.masto.host dedicato al mondo del tennis.

Chi ha un account su un server qualsiasi può seguire o interagire con chi è iscritto ad uno qualsiasi degli altri server, ma avrà uno sguardo privilegiato sugli utenti del proprio server.

Cosa vuol dire che un social funziona senza algoritmo? Vuol dire che nessuno decide cosa viene mostrato agli utenti.

Conciliare locale e globale non è semplice ma Mastodon ha una strategia molto efficace. Tutti i post vengono mostrati in ordine cronologico, divisi in tre categorie. La prima comprende solo gli account che segui, non importa su che server risiedano. La seconda invece mostra tutti i post delle persone iscritte a Saronno.one. L’ultima categoria è una finestra più ampia e comprende tutti i post di tutti i server collegati con Saronno.one.

Saronno.one non ha pubblicità perché è offerto da ilsaronno.it. Non contiene fake news perché la comunità di Mastodon isola e disconnette i server che le ospitano. L’obiettivo di Saronno.one è ragionare tranquillamente senza litigi o acredine.

Come iniziare.

Innanzi tutto basta registrarsi su saronno.one, poi si può scaricare l’app mastodon per Android e iOS ed effettuare il login. Se non sapete chi seguire potete iniziare dall’account de ilsaronno: @[email protected], poi troverete facilmente altri account interessanti nelle due categorie che mostrano i post dei saronnesi e di tutti gli iscritti ai server collegati.

Se volete parlare con me: @[email protected]

