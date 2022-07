x x

SARONNO – “Un’assoluta novità della stagione 2022/23 è la rassegna giovani sguardi: spettacoli serali per adulti e figli adolescenti. Gli eventi che fanno parte di questa sezione sono adatti ai ragazzi dai 12 ai 18 anni: una fascia d’età che merita particolare attenzione e a cui si vuole e si deve parlare attraverso linguaggi scenici specifici”.

Per questa rassegna di eventi, gli organizzatori hanno optato per cinque appuntamenti, pensati appunto per i più giovani in età adolescenziale; il primo appuntamento sarà martedì 17 gennaio alle 21, dal titolo “Spaidermen”, si tratta di uno spettacolo sul bullismo, “una storia vera con cattivi che sono anche buoni e i buoni che sono sempre un po’ cattivi. Spaidermen è amore e speranza per un futuro migliore, ma consapevole della realtà”.

Il secondo appuntamento dal titolo “Avrei soltanto voluto, cyberbullismo e web society”, si terrà martedì 7 febbraio; scritto e diretto da Simone Cutri, con Edoardo Mecca, vede il protagonista che si risveglia e inizia a raccontare la storia della sua vita rovinata dal cyberbullismo, prima come carnefice e poi come vittima.

Martedì 14 febbraio alle 21 avrà luogo uno spettacolo dal titolo “A+A storia di una prima volta”, una storia d’amore e un viaggio alla scoperta dell’intimità, in cui destreggiarsi tra falsi miti, paure e ansie.

Il quarto appuntamento dal titolo “Solitarium”, avrà luogo martedì 14 marzo alle 21, questo spettacolo sarà atto a far riflettere sul tema della conoscenza interpersonale via social.

L’ultimo appuntamento della rassegna, ha come titolo “Piccole storie di un pianeta verde”, avrà luogo sabato 22 aprile alle 21 e porterà sul palco un problema molto ricorrente nella nostra società, il cambiamento climatico, “il tema è affrontato insieme al pubblico invitato a salire su alcune biciclette poste in platea e collegate ad un impianto di accumulo per realizzare uno spettacolo a impatto zero. Infatti grazie all’energia generata sarà possibile alimentare la scena sul palco”.

Per ulteriori informazioni riguardo biglietti e abbonamenti: https://www.teatrogiudittapasta.it/

