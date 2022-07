x x

SARONNO – Partono oggi giovedì 28 luglio dalla via Varese le manutenzioni straordinarie delle strade cittadine programmate nei prossimi mesi dall’Amministrazione saronnese e inserite in un progetto che ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 125.000 euro.

Nelle giornate del 28 e 29 luglio (in caso di pioggia l’intervento si prolungherà sino a lunedì primo agosto) è previsto il rifacimento del manto stradale nel tratto di via Varese compreso tra la rotatoria di viale Lombardia e via Archimede.

Per permettere i lavori in sicurezza, da giovedì 28 luglio a lunedì primo agosto il tratto della via Varese interessato sarà temporaneamente a senso unico: non sarà possibile transitare in direzione di Caronno Pertusella.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn