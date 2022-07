Andrea Monti ed il miracolo delle sere estive a Lazzate

x x

LAZZATE – Mentre in località del circondario, come a Saronno, la “movida estiva” è anche sinonimo di problemi di ordine pubblico, a Lazzate è il momento per giovani e famiglie di “scendere in strada”. “Il “miracolo” Lazzate si rinnova ogni anno – la riflessione di Andrea Monti, assessore comunale lazzatese e consigliere regionale – Una normale serata d’estate, a passeggiare con il sindaco Loredana Pizzi, la piazza del Borgo animata di persone, bambini e ragazzi che giocano e si divertono. Tutto grazie all’impegno di una Amministrazione che da 30 anni lavora per rendere la nostra Lazzate un luogo sempre più bello! Vi aspetto in piazza?”

(foto: il sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi, con l’assessore comunale e consigliere regionale Andrea Monti nella piazza del paese)

