x x

SARONNO – Al via oggi “𝐒aronno beer & music park”, si andrΓ avanti sino a domenica 31 luglio, sempre nei giardini di Villa Gianetti in via Roma 20, sede comunale di rappresentanza.

𝐂i saranno 18 birre artigianali selezionate da Paneliquido

Live music & DJ set

Hamburgers \ Piadina romagnola \ Arrosticini Abbruzzesi \ Piatto o Panino con cassoeula, polenta con formaggi e altro ancora

Aree relax nel contesto della meravigliosa Villa Gianetti

Prevista anche musica dal vivo

Venerdì 29

– 19.00 – 20.00 – OPEN MIC – palco aperto – jam

– 20.15 – 21.15 – carpets and candles

– 21.30 – 23.0 – Hornytoorinchos (comedy rock)

Sabato 30

– 19.00 – 20.00 – OPEN MIC – palco aperto – jam

– 20.15 – 21.15 – OPEN MIC – palco aperto – jam

– 21.30 – 23.00 – I – MATT

Domenica 31 luglio

– 20.00 – 23:00 – DJ Set 90/00

𝐈l format

π΅π‘’π‘’π‘Ÿ π‘ƒπ‘Žπ‘Ÿπ‘˜ 𝑒̀ 𝑒𝑛 π‘“π‘’π‘ π‘‘π‘–π‘£π‘Žπ‘™ π‘π‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘‘π‘œ π‘π‘’π‘Ÿ π‘Ÿπ‘’π‘”π‘Žπ‘™π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘šπ‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘– 𝑑𝑖 π‘Žπ‘™π‘™π‘’π‘”π‘Ÿπ‘–π‘Ž 𝑒 π‘ π‘π‘’π‘›π‘ π‘–π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘’π‘§π‘§π‘Ž π‘Ž π‘”π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘‘π‘– 𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑐𝑖𝑛𝑖, π‘™π‘Ž π‘™π‘œπ‘π‘Žπ‘‘π‘–π‘œπ‘› π‘œπ‘“π‘“π‘Ÿπ‘’ π‘”π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘‘π‘–π‘ π‘ π‘–π‘šπ‘– π‘ π‘π‘Žπ‘§π‘– π‘£π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘– 𝑒 π‘’π‘›π‘Ž π‘π‘’π‘™π‘™π‘’π‘§π‘§π‘Ž π‘–π‘›π‘π‘Ÿπ‘’π‘‘π‘–π‘π‘–π‘™π‘’, π‘β„Žπ‘’ π‘™π‘Žπ‘ π‘π‘’π‘Ÿπ‘ŽΜ€ π‘Ž π‘π‘œπ‘π‘π‘Ž π‘Žπ‘π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘Ž 𝑔𝑙𝑖 π‘Žπ‘£π‘£π‘’π‘›π‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘–. π‘„π‘’π‘’π‘ π‘‘π‘œ π‘’π‘£π‘’π‘›π‘‘π‘œ π‘›π‘œπ‘› π‘ π‘Žπ‘Ÿπ‘ŽΜ€ π‘’π‘›π‘Ž π‘ π‘’π‘šπ‘π‘™π‘–π‘π‘’ π‘“π‘’π‘ π‘‘π‘Ž π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘π‘–π‘Ÿπ‘Ÿπ‘Ž π‘π‘’π‘Ÿπ‘β„Žπ‘’Μ€ π‘π‘’π‘Ÿ π‘›π‘œπ‘– π‘™π‘Ž π‘π‘–π‘Ÿπ‘Ÿπ‘Ž 𝑒̀ π‘ π‘Žπ‘π‘Ÿπ‘Ž 𝑒 π‘‘π‘Ÿπ‘œπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘– π‘œπ‘™π‘‘π‘Ÿπ‘’ 10 π‘‘π‘–π‘π‘œπ‘™π‘œπ‘”π‘–π‘’ 𝑑𝑖 π‘π‘–π‘Ÿπ‘Ÿπ‘Ž π‘‘π‘–π‘£π‘’π‘Ÿπ‘ π‘Ž 𝑑𝑖 π‘œπ‘”π‘›π‘– π‘π‘œπ‘™π‘œπ‘Ÿπ‘’ (𝑃𝑖𝑙𝑠, πΏπ‘Žπ‘”π‘’π‘Ÿ, 𝐼𝑃𝐴, π‘Šπ‘’π‘–π‘§π‘’π‘›, π·π‘œπ‘’π‘π‘™π‘’ 𝐼𝑃𝐴, π΅π‘œπ‘π‘˜, π‘ƒπ‘Žπ‘™π‘’ 𝐴𝑙𝑒, π‘‡π‘Ÿπ‘–π‘π‘’π‘™, π‘†π‘‘π‘œπ‘’π‘‘, 𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑐𝑐) π‘π‘œπ‘› π‘™π‘Ž π‘ π‘π‘’π‘π‘–π‘Žπ‘™π‘’ π‘π‘Ÿπ‘œπ‘šπ‘œπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘Ž 5 euro π‘π‘’π‘Ÿ 𝑑𝑒𝑑𝑑𝑒 𝑙𝑒 π‘π‘–π‘Ÿπ‘Ÿπ‘’ π‘šπ‘’π‘‘π‘–π‘’. 𝑆𝑖 π‘šπ‘Žπ‘›π‘”π‘’π‘Ÿπ‘ŽΜ€ 𝑏𝑒𝑛𝑒 𝑒 𝑖𝑛 π‘Žπ‘π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘Žπ‘›π‘§π‘Ž! 𝐿𝑖𝑣𝑒 π‘šπ‘’π‘ π‘–π‘, π‘ π‘‘π‘Žπ‘›π‘‘ 𝑑𝑖 π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘–π‘”π‘–π‘Žπ‘›π‘Žπ‘‘π‘œ π‘™π‘œπ‘π‘Žπ‘™π‘’, π‘Žπ‘Ÿπ‘’π‘’ π‘Ÿπ‘’π‘™π‘Žπ‘₯ π‘Ÿπ‘’π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘›π‘œ π‘žπ‘’π‘’π‘ π‘‘π‘œ π‘€π‘’π‘’π‘˜π‘’π‘›π‘‘ π‘–π‘›π‘‘π‘–π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘–π‘π‘Žπ‘π‘–π‘™π‘’.

𝐋a location

Villa Gianetti (anno 1915) appartiene allo stile Rinascimento Lombardo e conserva splendidi graffiti, decori, qualche tela di un certo valore artistico, un colonnato e un patio che ben si inserisce nel parco che lo perimetra, lambito dal Torrente Lura. All’ingresso del porticato, vi Γ¨ una riproduzione della Madonna del Lippi eseguita dai pittori lombardi Bonatti e Chiesa.

𝐎rari

– VenerdΓ¬ dalle 18 a mezzanotte

– Sabato dalle 18 a mezzanotte

– Domenica dalle 18 alle 23.

Ingresso gratuito

Evento Plastic Free (Paneliquido utilizza solamente bicchieri e stoviglie biodegradabili)

𝐎rganizzaatori

Biancovinile

Paneliquido

www.paneliquido.it

20072022

Con il supporto del Comune di Saronno.

(foto archivio)

29072022