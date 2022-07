x x

CARONNO – Questa sera inizierà la lunga rassegna di eventi estivi al Parco della Resistenza di Via Avogadro, che durerà per tutto il mese di agosto; a farsi promotori di questi eventi sono: il Comune di Caronno, assessorato all’istruzione, cultura, sport, politiche giovanili e del lavoro, in collaborazione della Proloco di Caronno Pertusella.

Per un intero mese, i week end caronnesi saranno all’insegna della musica e del ballo, con serate danzanti e dj set, la rassegna di eventi si aprirà questa sera con una serata di ballo latino, domani sera invece, ci sarà il dj set di Marco Pepe, mentre domenica 31, a chiudere il mese, ci sarà una serata di ballo liscio a cura dell’Orchestra Carugati.

Per il primo week end di agosto, venerdì 5 e sabato 6 agosto, ci saranno due repliche del fine settimana precedente, mentre domenica 7 agosto ci sarà una serata di bello liscio a cura di Tiana Cris e Pippo Live.

Il terzo week end di agosto non comprenderà la serata di venerdì, ma la serata di Ferragosto lunedì 15. Sabato 13 ci sarà una serata all’insegna del ballo con l’orchestra Croma, domenica 14 ci sarà una serata di ballo liscio con l’orchestra Dervi. Per la serata di Ferragosto sarà invitata nuovamente l’orchestra Carugati per la serata di ballo liscio.

Sabato 20 e domenica 21, ci saranno due ulteriori serate dedicate al ballo liscio, rispettivamente a cura dell’orchestra Fusaro e dell’orchestra Tiziana, mentre nel week end che comprende il 27 e il 28 ci saranno ancora il dj set di Marco Pepe e una serata di ballo liscio a cura di Gabriella Band.

L’ingresso agli eventi sarà gratuito, durante il corso delle serate sarà attivo il servizio bar e griglieria della Proloco, per prenotazioni: 3479639617 o consultare il sito: www.prolococaronnopertusella.it

