GERENZANO – “Apprendiamo con estremo disappunto che il progetto per la riqualificazione del torrente Bozzente in prossimità della discarica di Gerenzano ha ricevuto un potenziale colpo mortale dal consiglio regionale che ha deciso d’imperio di bocciare tutti gli ordini del giorno presentati dalla minoranza, tra cui il finanziamento per 4,8 milioni di euro per la messa in sicurezza del Bozzente“.

Inizia così la nota diffusa nelle ultime ore dal Comitato per la Bonifica della Discarica di Gerenzano in merito alla riqualificazione del torrente Bozzente.

“Tuttavia, secondo il comunicato stampa di Elisabetta Strada, presidente del gruppo politico dei Lombardi Civici Europeisti, rimane aperto uno spiraglio perché c’è la disponibilità dell’assessore Pietro Foroni, con delega al Territorio e alla Protezione Civile, per un incontro a settembre per riesaminare la proposta, visto la bontà della stessa e la sua disponibilità ed apertura ad accoglierla.

Comunque il Comitato non si ferma. Sappiamo che la strada per la bonifica della discarica e di tutte le aree fortemente inquinate limitrofe alla stessa è lunga e impervia. Pertanto chiediamo che le amministrazioni comunali di Gerenzano e Rescaldina facciano sentire la loro voce con forza, al fine di ottenere l’impegno della Regione in merito a questo progetto che non ha nessun colore politico ma è una priorità ambientale e sanitaria di un territorio che ha pagato e continua a pagare tantissimo in termini di inquinamento. I cittadini vanno trattati con rispetto, e non stritolati da diatribe politiche incomprensibili in prossimità delle campagne elettorali nazionali e regionali”.

