x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia in merito all’epilogo della commissione Rodari.

L’affaire della nuova scuola Rodari resterà negli annali del nostro comune come una pagina di pessima amministrazione.

Forza Italia desidera ringraziare tutti i componenti della commissione che hanno lavorato con alacre impegno e in particolare Marta Gilli che si è assunta il non facile compito di componente della commissione indicato da una forza politica essendo lei stessa indipendente.

Proprio sulla scorta della relazione di Marta Gilli vogliamo condividere con i cittadini alcune brevi considerazioni:

1) i tempi del bando erano oggettivamente troppo ristretti e ciò è provato dal fatto che sono numerosi i comuni che non sono riusciti a rispettarli.

2) l’acquisizione del primo finanziamento è stata merito dell’amministrazione Fagioli e del suo assessore ai LLPP Dario Lonardoni, onore al merito.

3) il ritardo iniziale -come bene ha detto l’ex sindaco Fagioli- è coinciso con la prima ondata del Covid e il conseguente lockdown che ha paralizzato il Paese come ben ricordiamo tutti per almeno due mesi. Sinceramente ci pare goffo e un pò cialtronesco il tentativo di qualcuno di dare la colpa all’Amministrazione Fagioli anche di ciò che è avvenuto dopo.

4) da quando è entrata in carica l’attuale amministrazione al termine ultimo fissato dal bando sono intercorsi 14 mesi. Un tempo sufficiente per recuperare il ritardo iniziale o almeno per porre in essere tempestivamente le azioni volte a ottenere una proroga come hanno fatto decine di comuni assegnatari del contributo

5)abbiamo assistito al penoso scaricabarile tra l’ex assessore Ciceroni e il Sindaco su chi avesse il compito di seguire la pratica. A noi interessa poco stabilire chi dei due sia più colpevole. Per noi lo sono entrambi, non per dolo ma per manifesta incapacità. Non può chiamarsi fuori l’ex assessore Ciceroni che ha toppato sulla partita più importante che aveva tra le mani, non può discolparsi neppure il Sindaco sia perchè l’obbligo di vigilanza in ultima istanza è suo sia in quanto Sindaco sia perchè l’assessore Ciceroni l’aveva scelta lui.

6)vogliamo infine sottolineare che il nuovo finanziamento è farina del sacco di Regione Lombardia, ovvero soldi di noi lombardi. Ci auguriamo che almeno questi non vadano sprecati in progetti faraonici. Ai cittadini del quartiere Prealpi interessa avere una struttura in ordine, gradevole, funzionale. Altro non è necessario.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn