GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Gerenzano twirling.

“A Eindhoven nell’Indoor sportcentrum sono iniziati i campionati mondiali di twirling.

Ben 10 sono le ragazze del Gerenzano twirling presenti nella nazionale italiana Nbta.

Abbiamo per il settore twirling Viola Giuffrè, Beatrice Carnelli e Annachiara Montuoro.

Per il gruppo pompon abbiamo, Sofia Delfino, Sofia Bianchi, Elena Colombo, Dalila Catalani, Carlotta Landonio, Sofia Colisello, Alice Giuffrida.

La competizione inizierà mercoledì 27 luglio con la cerimonia di apertura e domani iniziano le prime esibizioni, fino a domenica 31 con la conclusione e le premiazioni.

Ci sarà uno streaming per seguire e fare un gran tifo alle nostre fantastiche ragazze.

Sono quasi 3 anni che si preparano per questo evento, senza mai uno stop neanche nel periodo Covid, dove si sono allenate anche nelle strade e nei parcheggi sotto casa per arrivare pronte a questo evento.

Sulla pagina facebook del Gerenzano twirling troverete il link per accedere alla diretta.”

