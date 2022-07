x x

ROVELLO PORRO – Beccati dalle telecamere della videosorveglianza, ora saranno chiamati a rispondere di quel che hanno combinato. Il riferimento va ai vandali entrati in azione in centro paese.

A riferire dei fatti l’amministrazione comunale.

Sono al vaglio dell’Amministrazione Comunale le immagini della videosorveglianza riguardanti atti vandalici e abbandono rifiuti. In particolare ci si è soffermati sulle riprese video che hanno immortalato gli autori degli atti vandalici perpetrati presso il piazzale delle poste. Sono anche sotto osservazione le immagini relative all’abbandono dei rifiuti in via Piave per individuarne i responsabili. Con queste azioni l’Amministrazione Comunale ha iniziato un percorso di contrasto al degrado cittadino avvalendosi della videosorveglianza in dotazione che nel futuro si intende potenziare.

(foto: alcune delle immagini della videosorveglianza che hanno inchiodato i vandali)

29072022