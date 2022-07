x x

SARONNO – Ha avuto luogo ieri sera, al ristorante Scibui in via Sampietro 109, un evento dal titolo “Motori ad arte”, realizzato grazie alla collaborazione tra il rinomato ristorante saronnese e “GT talent-your dream race”, ospite d’eccezione è stato infatti l’ideatore e fondatore di questo format, Mimmo Saracino, già manager di CarSchoolBox, una scuola di guida sportiva che permette agli appassionati di automobilismo di guidare una supercar in pista, con sede a Rovello Porro.

Durante l’evento, Saracino ha spiegato agli invitati cosa sia nel concreto il format di GT talent, esso si tratta infatti di un vero e proprio talent show con delle prove di tipo automobilistico vere e proprie, con giudici che sono autentiche icone dell’automobilismo: Giancarlo Fisichella, Marco Cioci, Luca Filippi e Claudia Peroni.

All’evento hanno presenziato circa 30 ospiti, tra gli invitati hanno figurato amici e colleghi del proprietario del locale Andrea Sozzi, nonché alcuni clienti del ristorante saronnese.

Durante il ricevimento sono stati serviti stuzzichini preparati dalla cucina a vista all’interno del locale, accompagnati da Franciacorta delle cantine Monte Rossa.

L’evento è stato allietato dalla performance artistica di Fabrizio Vendramin, eseguita e portata a termine pochi secondi prima dell’inizio del rovescio temporalesco che ha costretto gli ospiti dell’evento al rifugiarsi nelle sale interne del locale.

Durante l’evento è stata data la possibilità agli ospiti, grazie ad un pilota professionista di Gt talent, di fare un breve giro su una Lamborghini Huracàn.

Per informazioni riguardanti GT talent: www.gttalent.com

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn