x x

SARONNO – Nell’ambito dell’evento “Motori ad arte” del ristorante Scibui, all’inizio della serata è stata eseguita dal noto artista uboldese Fabrizio Vendramin una performance artistica in action painting riconducibile allo stile della pop-art.

La performance dell’artista è iniziata alle 20.30 circa, ed è stata conclusa poco prima dell’inizio del nubifragio che ha investito Saronno pochi minuti dopo, il dipinto alla fine dell’esibizione, si è scoperto essere, a seguito del consueto capovolgimento della tela -marchio di fabbrica dell’artista uboldese- un ritratto di Marilyn Monroe, soggetto molto in voga nei dipinti Pop del caposcuola di questo stile: Andy Warhol.

La performance artistica è stata accompagnata dalle note di “The lady is a Tramp” di Frank Sinatra, ed è durata circa tre minuti, ricalcando quindi la durata della canzone.

Fabrizio Vendramin è salito alla ribalta, oltre che per le innegabili doti artistiche, anche grazie alla vittoria della seconda edizione di Italia’s got talent, nel giugno 2011, ad oggi si esibisce in tutta Italia in piazze, teatri, eventi pubblici e privati. Sono molte le sue creazioni nel saronnese e nel varesotto, come ad esempio la sala consigliare di Uboldo, con un affresco raffigurante “il buono e il cattivo governo”, fino alla palestra del suo paese, dove sul muro ha omaggiato alcuni grandissimi del basket mondiale, da Kobe Bryant a Drazen Petrovic, affresco dal titolo “Il Mamba incontra Mozart”. Le sue imprese hanno anche una dimensione internazionale, poiché alcune sue opere si trovano in Germania, Francia, Lettonia e Ungheria.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn