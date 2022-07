x x

CASTIGLIONE OLONA – Dopo lo scontro di ieri alle 14 costato la vita ad un 29enne si è verificato un secondo grave incidente stavolta nel tradatese.

Anche questa volta teatro dello scontro è la Varesina, precisamente all’incrocio con via Rosselli, nel territorio di Castiglione Olona. Qui, per cause ancora da accertare, un auto e una moto si sono scontrate. L’impatto ha fatto perdere l’equilibrio e cadere sull’asfalto il conducente della moto un 17enne.

Chiamate dai presenti sono accorse un’ambulanza e un’automedica che si sono occupate del giovane prima del trasferimento in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese. Sul posto anche i carabinieri saronnesi e i vigili del fuoco.

