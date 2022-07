x x

SARONNO – È stata annullata la prima serata di Saronno Music and Beer Fest.

I tre giorni di festa della birra, con la partecipazione di band e musica dal vivo, dovevano, infatti, animare Villa Gianetti a partire dalle 18 di venerdì 29 luglio, ma le condizioni meteo non lo hanno permesso. A darne la comunicazione è stata l’amministrazione comunale con un post sulla pagina Facebook istituzionale.

Causa condizioni atmosferiche, quindi, la festa nei giardini di Villa Gianetti avrà inizio a partire da questa sera; appuntamento sempre dalle 18 con palco aperto e jam session fino alle 21.15, per poi lasciare spazio alle band I e Matt.

(foto d’archivio: un precedente evento in Villa Gianetti con birra artigianale)

