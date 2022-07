x x

SARONNO – “Come nella migliore tradizione del centrosinistra, con le parole di Francesca Rufini (capogruppo di [email protected]) sulla commissione Rodari, siamo difronte a una serie di inesattezze spacciate per verità incontrovertibili, che servono a gettare fumo negli occhi nei cittadini e tutelarsi dai fallimenti di cui sono responsabili. Loro direbbero “Fake News”…”

Inizia così la nota della segreteria politica della Lega di Saronno che illustra “nel dettaglio le inesattezze dette dalla maggioranza”.

“La maggioranza afferma che il comune di Saronno ha visto l’assegnazione di 7 milioni di euro per il

rifacimento della Rodari e che quindi non potendo tenere due finanziamenti per uno stesso progetto,

hanno rifiutato quello più basso. Inoltre sentenzia che chiunque dica altro, asserisce il falso. Che coraggio.

La realtà, tranquillamente verificabile, è che il finanziamento dei 4 milioni destinato alla scuola Rodari era

già stato perso dall’amministrazione Airoldi, infatti il comune si aggiudica il finanziamento Regionale il

14 giugno, con “questione Rodari” già aperta, assessore sostituito, e commissione già istituita.

Per capirci, partecipando al bando regionale col progetto per una scuola diversa dalla Rodari avremmo

potuto costruire 2 nuove scuole. Certo sarebbe stato necessario non perdere e non rinunciare al

finanziamento ottenuto dall’amministrazione Fagioli, ma per questo sarebbe servito un po’ più di

attenzione e di dedizione”

“La maggioranza insiste con l’invenzione propagandistica dell’amministrazione: con il nuovo finanziamento

la commissione non ha avuto senso di esistere. Probabilmente in giunta hanno qualche problema con le

date, oppure sperano di prendere tutti per il naso. Come già spiegato in un comunicato precedente a cura di Raffele Fagioli, la Commissione aveva come scopo “ricostruire tutte le tappe del procedimento, verificare le responsabilità tecniche e politiche che hanno condotto alla mancata assegnazione dei lavori entro i termini sanciti dal bando ministeriale e la conseguente potenziale perdita del finanziamento ministeriale di importo pari a 4.000.000,00 €, oltre che individuare eventuali ipotesi di responsabilità erariale connesse alla perdita del contributo, se confermato dal Ministero entro la durata in carica della commissione”. La commissione ha svolto un lavoro di ricerca e indagine su fatti già accaduti e immodificabili, lavorando per ricostruire i fatti e cercare di capire le ragioni per le quali entro il 6 novembre 2021 non siano stati affidati i lavori di costruzione della nuova Rodari. Ripetiamo, che giova sempre, il nuovo finanziamento è datato 14 giugno 2022.



“La maggioranza sostiene che ci sarebbero state irregolarità durante la commissione, e che “qualcuno” si

sarebbe voluto impossessare della commissione. Ovviamente ancora falso. Come ribadito in diverse

occasioni, la commissione si è riunita regolarmente e legalmente il 16 giugno, con l’assenza giustificata tramite email di tutti i commissari di maggioranza, ed ha deliberato il testo della relazione finale. Nessuno ha

cercato di impedire nulla a nessun altro”

“Rufini afferma di dispiacersi nel cadere così in basso nelle sue ricostruzioni…anche a noi dispiace, perché nella caduta verso il basso non ne azzecca una: sempre per restare in tema date, tematica curiosamente fumosa per la precisione millantata dagli esponenti della maggioranza, afferma di una fantomatica convocazione il 18 giugno …ma era sabato e di certo non era convocata alcuna riunione. La

consigliera Rufini si riferisce forse all’incontro del 21 giugno in cui a causa della assenza del Presidente e del

Vicepresidente, non si è svolta nessuna riunione della commissione. Situazione che, per sua natura, fa sì

che gli altri commissari presenti nel luogo della riunione non abbiano nemmeno potuto avviare i lavori né

predisporre un verbale della stessa.

Rufini afferma che la maggioranza è stata magnanima nel non voler un’unica relazione, perché, viste

le difficoltà a giungere ad un’unanimità avrebbero votato in maggioranza e avrebbero vinto loro per una

banale questione numerica, e quindi, sostiene, poco democratico. A riguardo ribadiamo che

sarebbe stato corretto approvare una sola relazione, con una sola conclusione concordata – come è quasi

sempre avvenuto nel corso dei lavori della commissione – ed eventualmente messa in votazione a

maggioranza. Che, con tutti i suoi limiti, si chiama democrazia dei numeri.

Riguardo la conclusione della commissione, forse è il caso di raccontare come si è giunti alla riconvocazione d’urgenza della commissione per consentire ai commissari di maggioranza di depositare le proprie conclusioni. Metodo discutibile, poco trasparente e molto aggressivo: questo sì un pessimo esempio di prepotenza della maggioranza che ha mancato di rispetto a persone ed istituzioni.

Insomma siamo alle solite con questa maggioranza: un atteggiamento snobistico a supporto di una

fantasiosa rielaborazione dei fatti strumentale alla loro propaganda. Nient’altro che fumo con cui fare finte

polemiche per far passare sotto traccia le reali responsabilità di 4 milioni persi”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn