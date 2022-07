x x

SARONNO – Saranno sei gli appuntamenti con la musica nella stagione teatrale 2022/23.

Il primo appuntamento sarà venerdì 14 ottobre con uno spettacolo dedicato a Micheal Jackson, che vede come protagonista Sergio Cortès, il più fedele Impersonator della popstar, che vanta tour in tutto il mondo.

Sabato 5 novembre alle 21 ci sarà il secondo appuntamento dal titolo “Abbashow – the golden years”, un tributo agli Abba di cui verrà presentata una best of dei loro brani più famosi, da “Fernando” a “Gimme Gimme” a “Mamma Mia”.

Il terzo appuntamento sarà sabato 17 dicembre, e sarà con il coro gospel dei South Carolina Mass Choir, “Un sound esplosivo, carico di suggestioni celestiali tipiche della più genuina tradizione gospel afroamericana”.

Nel pomeriggio di domenica 22 gennaio, alle 15.30, ci sarà “Il Paese dei campanelli”, portato in scena dalla compagnia di operette Elena d’Angelo, un’operetta musicale in tre atti di genere fantasy.

Il quinto appuntamento sarà domenica 12 marzo alle 18, e si tratterà di un musical basato sul romanzo di Louisa May Alcott, “Piccole Donne”, portato in scena dalla Compagnia dell’Alba, lo spettacolo ricalcherà la trama del libro, racconterà quindi la storia delle quattro sorelle che nella seconda metà dell’800 vivono a Concord, Massachusetts, insieme alla loro mamma.

L’ultimo appuntamento con la musica sarà venerdì 17 marzo alle 21, con Saule Kilaite in “Andando vivendo – il viaggio continua”, una performance musicale che fonderà musica, danza, arte e linguaggio teatrale, “Molto più di uno spettacolo musicale, Andando Vivendo è un vero e proprio show multimediale”.

Per ulteriori informazioni riguardo biglietti e abbonamenti: https://www.teatrogiudittapasta.it/

