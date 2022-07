x x

Gerenzano – Questa sera, dopo tre settimane di stop, arriva l’ultimo appuntamento con la rassegna di eventi dell’iniziativa “R-estate al parco”, quattro appuntamenti all’insegna della musica e del ballo promosse e patrocinate dall’assessorato alla cultura del Comune di Gerenzano e dal Parco degli Aironi Ardea Onlus.

Per quest’ultimo appuntamento, gli organizzatori hanno optato per una serata danzante, invitando come ospiti il duo formato da Cristian (il bel tenebroso) e Titti.

L’ingresso sarà gratuito e libero, la serata inizierà alle 21, per tutto il corso della serata sarà attivo il servizio bar del Parco degli Aironi, la postazione per la musica dal vivo, sarà collocata adiacente alla pista da ballo all’ingresso del parco.

Gli eventi riconducibili all’iniziativa “R-estate al parco” hanno ottenuto una buona affluenza per tutti gli appuntamenti: che si sono svolti venerdì 17 giugno, sabato 1 e sabato 9 luglio, con concerti live e serate danzanti.

Per ulteriori informazioni, contattare il numero 3337057162

