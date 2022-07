x x

SARONNO – Hanno visto il fumo uscire dalle finestre ed hanno dato subito l’allarme. La tempestiva e rapida reazione di due ragazzi saronnesi ha permesso di scongiurare più gravi conseguenze per l’incendio scoppiato questa notte alla Cassina Ferrara.

E’ successo in via Larga, nel cuore della Cassina Ferrara, dopo le 2,30 di notte. Sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e un vigilantes della Sicuritalia impegnato in uno dei tanti servizi del territorio della società che si occupa di sicurezza.

I mezzi di soccorso presenti hanno creato molto allarme con diverse persone che si sono affacciate alla finestra per vedere cosa stesse succedendo. Fortunatamente le fiamme sono state rapidamente domate con danni solo agli arredi e non alla struttura dell’edificio. Tutto si è risolto rapidamente senza feriti o intossicati.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn