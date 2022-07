x x

MOZZATE – Lo scontro è avvenuto intorno alle 14 lungo la Varesina. L’impatto tra una Fiat Punto ed una moto di grossa cilindrata non ha lasciato scampo al conducente. Il 29enne è stato soccorso sul posto dall’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica. L’elisoccorso decollato dall’ospedale Niguarda l’ha portato all’ospedale di Circolo a Varese intorno alle 15 ma purtroppo il giovane si è spento nel pomeriggio.

Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con l’asfalto e neppure i rapidi soccorsi sono serviti a salvagli la vita. I mezzi, la moto e la Fiat Punto sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri di Cantù intervenuti sul posto per deviare il traffico ed effettuare i rilievi del caso.

