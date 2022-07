x x

SARONNO – Aimo, Accademia italiana medici osteopati nasce a Saronno nel 2011, su iniziativa di quattro professionisti del settore: Marco Giardino, Alberto Maggiani, Roberto Scognamiglio e Ferdinando Zucchi.

L’intento della fondazione di questo istituto -che comprende sia una scuola di osteopatia, sia una clinica osteopatica- è quella di dare vita ad un progetto di eccellenza, aperto anche alle migliori esperienze europee, l’istituto di Piazzale Santuario 7, è quindi ad oggi un punto di riferimento per la formazione osteopatica in tutta Italia, nonché una pratica clinica per il territorio.

Aimo è riconosciuta come una delle migliori scuole italiane in materia osteopatica, con corsi per studenti che hanno completato il ciclo di istruzione secondaria superiore, oltre a ciò, l’accademia propone percorsi per coloro cha hanno conseguito il titolo di laurea in ambito sanitario o in scienze motorie e sportive, con erogazione part-time, così da permettere agli studenti di conciliare studio e vita professionale.

L’accademia saronnese, che ha tra le sue fila, docenti qualificati con titoli accademici anche internazionali, ha col tempo stretto importanti partnership con due dei maggiori istituti universitari del territorio: l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

I percorsi di Aimo sono certificati e validati dall’Uco, l’University college of osteopathy, che ha sede a Londra, il titolo è rilasciato direttamente dal prestigioso istituto inglese, e fornisce agli studenti i relativi crediti formativi universitari (Ects).

L’elevata qualità dell’accademia saronnese è dovuta anche al Cfto, centro di formazione e tirocinio osteopatico, una vera e propria clinica osteopatica -interna all’accademia- in cui gli studenti degli ultimi anni, sotto la supervisione dei docenti, completano il percorso formativo; questo centro ad oggi esegue circa 15000 trattamenti osteopatici all’anno.

Per informazioni riguardo ad Aimo: 0296705292 o mandare una mail a [email protected]

Per informazioni riguardo al Cfto: 0296701013 o mandare una mail a [email protected]

