SARONNO – “Sicurezza uguale a zero caro sindaco mentre piazza De Gasperi è in mano a baby gang e spacciatori”. E’ la chiosa di Paolo Bocedi, presidente dell’associazione Sos Italia Libera che ha raccontato sulla propria pagina Facebook lo scippo avvenuto martedì 26 luglio in via Cavour l’arteria ne cuore della ztl saronnese che collega piazza Avis con piazza Avitori d’Italia.

“Ero da poco passate le 11 – racconta Bocedi – quando ho visto una signora anziana spaventata e agitata. Alla poveretta gli hanno appena strappato le catenina d’oro al collo”. Il saronnese racconta di aver visto sul collo della donna “i segni dello strappo e alcuni graffi sul viso”.

Bocedi era nell’attività della moglie e appena sentito la donna urlare è uscito: “Mia moglie e’ corsa a prendere una bottiglietta d’acqua fresca mentre io ho chiamato subito le forze dell’ordine che puntualmente sono arrivati per la denuncia”.

Resta l’amarezza per un colpo messo a segno in pieno giorno in pieno centro: “Speriamo che dalle telecamere si possa assicurare alla giustizia i il responsabile”

