Cogliate, Haidar premiato in prefettura: Ordine al merito

COGLIATE – Prestigioso riconoscimento per il poeta e scrittore Hafez Haidar, di origine libanese ma ormai cogliatese di adozione, visto che da tanto tempo abita in paese con la propria famiglia. Quest’estate per Haidar, volto molto conosciuto anche a Saronno dove ha anche partecipato nei mesi scorso al Festival della poesia, ha ricevuto l’onorificenza dell’ordine al merito della Repubblica italiana, per l’alto contributo dato in termini di promozione culturale.

La consegna dell’onorificenza è avvenuta in prefettura a Monza, ad opera dell’assessore Oriano Campi.

Come si legge su Wikipedia, Haidar è accademico emerito, presidente di diversi comitati per i diritti umani, Cavaliere della Repubblica Italiana e direttore generale internazionale della Camerata dei poeti di Firenze, è tra i principali curatori e traduttori in italiano dell’opera di Khalil Gibran.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

31072022