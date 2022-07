x x

GERENZANO – “Si avvisa la cittadinanza che a partire dalle 7:00 del 1 agosto e fino alle 19 del 12 agosto sarà chiusa al traffico via Risorgimento nel tratto compreso tra via Lepetit e via Caravaggio, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di formazione di un sottopasso faunistico di collegamento tra il Parco Degli Aironi ed il Bosco del Rugareto nell’ambito del progetto “Sistema Olona – La biodiversità che scorre” finanziato da Fondazione Cariplo”. Obiettivo del progetto, consentire l’attraversamento sicuro per le specie animali, ed anche aumentare la sicurezza stradale, per chi passa in auto.

Al link del sito comunale l’ordinanza 74 del 20 luglio di disciplina temporanea della circolazione stradale e planimetria con l’indicazione della viabilità alternativa consigliata:

https://www.comune.gerenzano.va.it/…/po/mostra_news.php…

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

31072022