SARONNO – A causa del maltempo che ha costretto gli organizzatori a rimandare l’inizio dell’evento di un giorno, ieri sera, dopo “Birre vive in Villa” tenutosi a inizio mese, ha avuto luogo in Villa Gianetti la prima serata del Saronno Music&Beer Park, l’evento patrocinato dalla Città di Saronno in collaborazione con Phonica-electronic music school, Cicada, Biancovinile events e Paneliquido, una società che si occupa di organizzare eventi focalizzati alla promozione e alla divulgazione delle migliori birre artigianali.

L’affluenza è stata moderata ma continuativa per tutta la serata, sono stati riempiti i posti a sedere sulle panche alla destra dell’ingresso, ma il cortile della storica villa neorinascimentale non è stato riempito appieno, colpa forse anche delle numerose partenze di questo week-end.

All’evento hanno presenziato diversi stand adibiti allo street food: arrosticini, fritto misto, hamburger e piadine e panini con la cassœula, oltre all’ospite d’onore, ovvero lo stand di paneliquido, con 18 birre artigianali per tutti i gusti.

La serata è stata allietata anche da musica dal vivo fino alle 23, con i seguenti gruppi musicali:

– 19.00 – 20.00 – OPEN MIC – palco aperto – jam

– 20.15 – 21.15 – OPEN MIC – palco aperto – jam

– 21.30 – 23.00 – I – MATT

Questa sera ci sarà il secondo e ultimo appuntamento con questo evento.

