Lomazzo, tanti applausi per il saggio 2022 di Just dance

LOMAZZO – Brillante epilogo di stagione per la scuola di danza di Lomazzo, “Just dance” i cui allievi prima del “rompete le righe” estivo si sono esibiti nel saggio 2022, al teatro Fumagalli di Vighizzolo di Cantù. Una esibizione molto apprezzata dal pubblico, ed intitolata “La terra, la perla dell’universo”, e che – come ricordano dal Comune – ha sottolineato “la passione e l’emozione dei giovani interpreti nel ritornare sul palco dopo tanto tempo”, ovvero dopo lo stop forzato nei momenti peggiori dalle pandemia da coronavirus.

L’epilogo al saggio sono stati i tanti applausi da parte del pubblico.

(foto di gruppo per allievi ed insegnanti di Just dance, scuola di danza di Lomazzo)

31072022