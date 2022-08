x x

SARONNO – Buongiorno, da oggi (per tutta la settimana) presenteremo gli under della Caronnese che faranno parte della rosa della prima squadra.

Tra i giovani che faranno parte della nuova Caronnese, c’è anche Benito Dragone.

Centrocampista, classe 2003, arriva in rossoblù dal Monza dove ha completato la trafila delle giovanili. Lo scorso anno nella Primavera biancorossa 22 presenze con più di 1600 minuti sul rettangolo verde. Giocatore dotato di tanto dinamismo in mezzo al campo, è pronto per la sua prima esperienza tra i senior.

Benvenuto a Caronno Pertusella, Benito!

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn