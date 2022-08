x x

SARONNO – “C’è chi ha preferito andare in vacanza invece di lottare per la libertà. Queste elezioni sono importanti per il Paese ed è importante dare il proprio contributo fin da queste prime fasi così cruciali per l’esito finale”.

Chi lo conosce non ha mai avuto dubbi sull’impegno in prima linea dell’onorevole Gianfranco Librandi per l’imminente tornata elettorale. L’imprenditore saronnese si trova in questi giorni nel fulcro nelle trattative che stanno definendo la coalizione di centrosinistra. Sicura la presenza di “L’italia c’è” il movimento nato nel febbraio scorso che conta una presenza anche nel consiglio comunale saronnese. In pole per le alleanze anche Lista civica nazionale il progetto presentato nelle ultime ore da Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma, che ha ottenuto sui social apprezzamenti anche l’ex sindaco ora presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli.

“E’ un progetto che viene valutato dai sondaggi al 6% – svela Librandi – purtroppo non ha aderito Beppe Sala che sarebbe stato un valore aggiunto. Come dicevo c’è chi ha preferito andare in vacanza. In momento servono persone capaci: soprattutto chi sa amministrare e governare non può tirarsi indietro”. Coerente con le proprie parole l’imprenditore saronnese è ancora una volta pronto a dare il proprio contributo come sta già facendo in questa delicata fase di trattative e di scelte strategiche.

