GUANZATE – L’Amministrazione comunale di Guanzate con il Consorzio Parco Lura ha recentemente inaugurato, durante la Giornata del verde pulito 2022, una serie di interventi, progettati da Lorenzo Noè, che valorizzano le aree limitrofe al cimitero e si articolano nella creazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra l’attraversamento pedonale di fronte all’ingresso del cimitero, la realizzazione di una porta di accesso al Parco Lura e la prima parte di riqualificazione del parcheggio esistente.

La pianificazione del Parco ha identificato delle “Porte”, formate da accessi veicolari lungo le strade, parcheggi per le auto alberati, pannelli informativi. L’area attorno al cimitero di Guanzate è una “porta” del Parco del Lura; così come in altri territori, infatti, i luoghi della memoria sono ai margini del nucleo abitato, spesso collegati con viali alberati ed in stretto rapporto con il paesaggio circostante. Sono luoghi di interesse pubblico di peculiare sacralità, obbligatoriamente cintati, attorno ai quali è necessario salvaguardare il silenzio ed il decoro, espressione dei sentimenti che caratterizzano i luoghi di sepoltura. Le aree cimiteriali sono identificate come “beni culturali”, oggetto di tutela in quanto di interesse artistico, storico, etnoantropologico.

Il tratto di percorso realizzato consente il collegamento del Parco del Lura al centro urbanizzato, mediante un attraversamento semaforizzato della strada provinciale, per poi proseguire per l’itinerario alberato. Il sistema dei percorsi comprende anche un collegamento con la banchina multifunzione lungo la strada provinciale in direzione Appiano Gentile. Il parcheggio, è stato riqualificato rimuovendo la pavimentazione bituminosa a ridosso del muro del cimitero per fare spazio ad una pavimentazione drenante in inerte naturale confinata, dal lato verso il parcheggio, da un filare di alberi che faranno barriera tra il parcheggio stesso e la quiete del cimitero. Il progetto ha qualificato la porta d’ingresso al parco con l’installazione di un pannello orizzontale informativo, che si illumina nelle ore serali, facendo risaltare i suggestivi profili del paesaggio che caratterizza l’area. Il pannello ha la colorazione della quercia, simbolo del Parco del Lura, nelle quattro stagioni. E’ stata creata un’area di “belvedere” sul fronte del cimitero verso il parco, munita di una panca su disegno, per contemplare il paesaggio.

