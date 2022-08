x x

SARONNO – Nell’ambito della rassegna teatrale per la nuova stagione del Teatro Giuditta Pasta, quest’anno la lista dei grandi comici si allunga, ci saranno i grandi ritorni di Ale&Franz (venerdì 17 febbraio alle 21) con “Comincium” e il 14 aprile alle 21, Gene Gnocchi con “Se non ci pensa Dio ci penso io”, ma anche tante novità.

La stagione comica del Pasta si apre sabato 15 ottobre con “Nel mezzo del cammin… riflessioni, ispirazioni, disperazioni da questa nostra umana commedia”, con Anna Maria Barbera, uno show esistenziale che prenderà spunto dalla Divina Commedia.

Venerdì 18 novembre sarà la volta di Enrico Bertolino con “Instant Theatre 2022/23, aggiornato, riveduto e scorretto”, questo spettacolo si tratterà di “Una formula di teatro incentrata sull’attualità che racconta i paradossi e le contraddizioni della realtà che ci circonda”, verranno quindi trattati temi riguardanti la cronaca e la politica, in chiave satirica e irriverente.

Il terzo appuntamento con la comicità sarà giovedì 1 dicembre con I Gemelli di Guidonia, e il loro spettacolo “tre x 2 – tra radio e tv”, in questo spettacolo i tre fratelli Gino, Eduardo e Pacifico Acciarino, si esibiranno in gag, canzoni ed imitazioni dei personaggi della loro trasmissione su Rai Radio 2.

Venerdì 20 gennaio alle 21, con “La Grande fuga”, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, già concorrenti della seconda stagione di “Lol, chi ride è fuori”, in questo spettacolo “nuovo di zecca”, la coppia racconterà e tratterà in chiave comica alcune tematiche relative al mondo della genitorialità.

Dalla serie Lol (stagione 1), approderà al Pasta con “La verità, nient’altro che la verità. Lo giuro! Reloaded”, Michela Giraud un monologo incalzante su vari temi, che farà ridere ma anche riflettere.

Per ulteriori informazioni riguardo biglietti e abbonamenti: https://www.teatrogiudittapasta.it/

