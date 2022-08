x x

SARONNO – Nelle ultime settimane alcune donne del quartiere Matteotti si sono ritrovate per fare il punto della situazione sulla realtà del quartiere.

Un’analisi partita da quanto si vede “dall ex palazzo Farfalle demolito anni fa ed ora divenuto discarica a cielo aperto, dai tanti problemi delle palazzine nuove in via Amendola”. E ancora “i marciapiedi in condizioni pietose e gli alberi nelle varie zone drl quartiere le cui fronde andranno a sostituire gli operatori ecologici perché a breve li useremo come scope dato che non sono stati potati”.

Un momento di confronto natato anche “riflettendo sulle promesse o intenzioni rivelate dal Comune durante l’incontro del 31 marzo relativo alla riqualificazione di alcune parti”. “Ci pare che il tempo o le attività si siano fermati – spiegano le saronnesi – è partito solo il bando case comunali, come anticipato nella serata, ma per il resto è tutto fermo e tutto immobile. Non vengono affrontati neanche i problemi più piccoli”.

L’auspicio è che presto si possa vedere concretamente un cambiamento nell’affrontare i piccoli e grandi interventi di cui il quartiere ha bisogno e di cui spesso si è parlato negli anni e soprattutto negli ultimi mesi.

