SARONNO – E’ stato presentato recentemente, in conferenza stampa alla scuola Rodari di via Toti, il progetto del nuovo plesso scolastico della primaria, che sostituirà l’attuale; progetto che ha ottenuto il finanziamento regionale come quarto miglior elaborato pervenuto nei termini in Regione Lombardia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Augusto Airoldi e degli assessori comunali ai Lavori pubblici, Francesca Pozzoli, ed alla Pubblica istruzione, Gabriele Musarò, ma anche della preside dell’istituto del quartiere Prealpi, Patrizia Rizzo e degli insegnanti, che hanno seguito con curiosità e apprezzamento l’illustrazione dei disegni da parte dell’Amministrazione, progetto a cui i piccoli studenti hanno preso parte con le loro proposte per una scuola innovativa, sostenibile, confortevole e con spazi esterni ricchi e accoglienti.

“E ora al lavoro: il nuovo plesso dovrà essere pronto per l’anno scolastico 2025/2026!” dicono dal Comune.

I dettagli del progetto

La rimodulazione del progetto per la partecipazione al nuovo bando, è stata avviata negli scorsi mesi e ha coinvolto in maniera importante gli stessi studenti del plesso scolastico, che hanno presentato una loro “visione” di scuola: il lavoro conclusivo è stato allegato al progetto del Comune di Saronno, che ha tenuto conto dei suggerimenti dei piccoli alunni elaborando una nuova scuola funzionale, sicura e con spazi di apprendimento flessibili e modulabili, per una didattica innovativa.

(foto in alto: un momento della conferenza stampa che si è tenuta alla “vecchia” scuola Rodari, e sotto una immagine dell’attuale ingresso ed il rendering della scuola futura)

01082022