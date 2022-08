x x

SARONNO – Weekend di controlli su strada per la prevenzione degli incidenti causati dalla guida in stato d’ebbrezza. Sabato notte i carabinieri della compagnia di Saronno hanno istituito posti di controllo ed effettuato “controlli volanti” alle auto in circolazione lungo le vie di deflusso dai locali notturni del territorio. Diverse le contravvenzioni comminate, quattro automobilisti denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche con il conseguente ritiro della patente. In una circostanza, nel tentativo di sottrarsi al controllo un giovane automobilista non si è fermato all’alt dei carabinieri ingaggiando poi un inseguimento che si è concluso nelle vie cittadine di Caronno Pertusella dove il conducente ha perso il controllo della vettura andando a sbattere con il muro di cinta di un’abitazione privata.

(foto archivio)

